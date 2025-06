incidente alla pavia venezia filippo bassi resta ricoverato

Un grave incidente sulla Pavia-Venezia ha coinvolto Filippo Bassi, 61 anni di Mandello del Lario, durante il Raid Pavia – Venezia. Attualmente ricoverato a Parma, Filippo sembra essere fuori pericolo. Il suo coraggio e determinazione testimoniano la passione per questa sfida ad alta velocità. La comunità resta vicina a lui in attesa di ulteriori aggiornamenti sulla sua condizione.

È ancora ricoverato in ospedale a Parma, ma sembra sia fuori pericolo Filippo Bassi, 61enne di Mandello del Lario, che lunedì è rimasto coinvolto in un incidente nautico. Filippo, coopilota, insieme al pilota Marco Anghileri, imprenditore di Bosisio Parini, stava partecipando al Raid Pavia – Venezia, una competizione di velocità lungo il Po. I due, che corrono nel team Cesate racing, erano in gara ai comandi di un motoscafo Albatro Marine, numero 888, equipaggiato con potenti motori fuoribordo Mercury: durante una virata quasi a 90 gradi, l’imbarcazione si è ribaltata, forse a causa di un banco di sabbia vicino alla riva dell’ansa del fiume. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it