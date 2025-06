Incidente a Sorso auto tampona scuolabus fermo | feriti 7 bambini e due adulti

Un incidente scuote Sorso, nel Sassarese: un'auto tampona uno scuolabus fermo, causando il ferimento di sette bambini e due adulti. Per fortuna, nessuno è in pericolo di vita, ma la scena ha scosso l'intera comunità . Un episodio che ricorda quanto sia fondamentale la prudenza sulla strada, specialmente quando si tratta di vite così preziose. Continua a leggere per saperne di più.

Incidente a Sorso (Sassari) lungo la strada provinciale 48: un'auto ha tamponato uno scuolabus che in quel momento era fermo per far scendere degli scolari. Il bilancio è di 7 bambini e due adulti feriti ma nessuno in pericolo di vita. 🔗 Leggi su Fanpage.it

