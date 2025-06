Incidente a Pontecagnano scontro fra auto e moto in via Colombo | ferito centauro

Un grave incidente a Pontecagnano Faiano ha coinvolto un'auto e uno scooter, lasciando un centauro ferito. L’impatto si è verificato in via Colombo, creando scompiglio tra i residenti e le autorità . Le dinamiche dell’incidente sono ancora al vaglio delle forze dell’ordine, mentre i soccorsi sono prontamente intervenuti. Cosa è successo realmente? E quali saranno le conseguenze per chi era coinvolto? Scopriamo insieme i dettagli.

Un incidente si è verificato ieri pomeriggio in via Colombo a Pontecagnano Faiano. Secondo una prima ricostruzione, uno scooter che procedeva in direzione del centro ha impattato contro la parte anteriore sinistra di un’autovettura, una Opel Astra, che sopraggiungeva dal senso opposto di marcia. 🔗 Leggi su Salernotoday.it © Salernotoday.it - Incidente a Pontecagnano, scontro fra auto e moto in via Colombo: ferito centauro

Altri articoli sullo stesso argomento

Moto travolge ragazza 22enne in bici, è grave in ospedale: incidente a Pontecagnano - Un gravissimo incidente a Pontecagnano: una ragazza di 22 anni è stata travolta da una moto mentre era in bicicletta.

Ne parlano su altre fonti

Incidente in A2 a Pontecagnano ferite due donne In nottata un turista deceduto nella sua auto