Incidente a Fermignano perde il controllo dell’auto e si schianta contro una recinzione

Un gesto improvviso di perdita di controllo ha trasformato una tranquilla mattina a Fermignano in un episodio di paura e preoccupazione. L’incidente, avvenuto sulla Strada provinciale Metaurense, ha visto un’auto schiantarsi contro una recinzione, coinvolgendo un uomo che ha affrontato un momento di grande tensione. Mentre le indagini sono in corso per chiarire le cause, i soccorritori sono intervenuti prontamente per gestire la situazione e garantire la sicurezza di tutti.

Fermignano (Pesaro Urbino), 5 giugno 2025 – Momenti di paura questa mattina a Fermignano lungo la Strada provinciale Metaurense, dove un’auto è uscita di strada finendo contro una recinzione. L’incidente è avvenuto intorno alle 8,45: alla guida un uomo che ha perso il controllo del veicolo autonomamente, per cause ancora in fase di accertamento. Sul posto sono intervenuti tempestivamente i vigili del fuoco, che hanno dovuto lavorare per estrarre l’uomo dall’abitacolo della vettura, rimasta incastrata dopo il violento impatto. Le sue condizioni sono apparse inizialmente preoccupanti, tanto che è stato richiesto l’intervento dell’eliambulanza. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Incidente a Fermignano, perde il controllo dell’auto e si schianta contro una recinzione

