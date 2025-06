Incendio Unitus Coldiretti | Preoccupazione per i danni alle aziende agricole

L’incendio che ha devastato l’Unitus ha acceso una forte preoccupazione tra gli agricoltori, già colpiti dalla devastazione dei loro terreni e delle colture. Maria Beatrice Ranucci di Coldiretti Viterbo ha espresso il suo pensiero, sottolineando l’urgenza di interventi concreti per tutelare le aziende agricole e prevenire future tragedie. È fondamentale unire le forze per ricostruire e rafforzare il settore, affinché episodi come questi non si ripetano.

L’incendio di ieri che ha coinvolto l’Unitus ha sconvolto davvero tutti, a partire dal mondo agricolo, direttamente coinvolto dalla vicenda. In particolare, nelle ultime ore è intervenuta Maria Beatrice Ranucci, numero uno di Coldiretti Viterbo che ha fatto sapere il suo pensiero in merito. I. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it © Viterbotoday.it - Incendio Unitus, Coldiretti: "Preoccupazione per i danni alle aziende agricole"

Riello, incendio all'Unitus: "Fiamme altissime" - Un incendio devastante ha colpito l'Università della Tuscia al Riello, avvolgendo il campus in fiamme altissime e una nube di fumo visibile da lontano.

L'incendio alla facoltà di Agraria @unitusviterbo non ci lascia indifferenti. Il CREA, che già collabora con Unitus in innumerevoli progetti e iniziative, sarà ancor più vicino a questa importante realtà" così il Presidente del CREA #AndreaRocchi. @SocialMasaf Tweet live su X

La mia vicinanza all’Università della #Tuscia per il grave incendio che ha colpito la Facoltà di Agraria. È un momento difficile, ma sono sollevata nel sapere che, grazie alla tempestiva evacuazione, non ci sono feriti. La perdita di una sede così importante è un Tweet live su X

