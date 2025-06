Incendio sulla collina di Monte Mario a Roma fiamme e fumo in un’area verde | chiusi tratti di strada – Video

Un incendio devastante ha scosso la collina di Monte Mario a Roma, trasformando un’area verde in un inferno di fiamme e fumo. Le autorità sono intervenute tempestivamente, chiudendo tratti di strada e impegnando vigili del fuoco, forze dell’ordine e un elicottero per domare il rogo. Mentre si cerca di capire le cause, l’evento solleva preoccupazioni sulla sicurezza e tutela del patrimonio naturale nelle zone urbane di Roma. nelle vicinanze del punto in cui si è sviluppato l’incendio ci ...

Un incendio è divampato nella mattinata di giovedì 5 giugno sulla collina di Monte Mario, a Roma. Il rogo è scoppiato in un’area verde del quartiere. L’allarme è scattato intorno alle 10 e sul posto sono subito arrivati i vigili del fuoco, anche con un elicottero. Presenti anche la Polizia e la polizia locale che hanno chiuso un tratto di via Trionfale. Dalle prime informazioni, nelle vicinanze del punto in cui si è sviluppato l’incendio ci sarebbe una tendopoli. Le cause del rogo sono ancora da chiarire. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Incendio sulla collina di Monte Mario a Roma, fiamme e fumo in un’area verde: chiusi tratti di strada – Video

