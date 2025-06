Incendio nella cucina di un ristorante a fuoco attrezzature e elettrodomestici

Un incendio scoppiato questa mattina a Casagiove, lungo la via Appia, ha coinvolto la cucina di un ristorante, danneggiando elettrodomestici e attrezzature. Le squadre dei Vigili del Fuoco sono intervenute tempestivamente, lavorando con grande impegno per contenere le fiamme e prevenire rischi maggiori. La pronta risposta delle forze dell’ordine ha evitato conseguenze più gravi, ma i danni sono ancora da valutare. La sicurezza resta una priorità fondamentale.

Tempo di lettura: < 1 minuto Incendio questa mattina a Casagiove (Caserta) nella cucina di un ristorante situato lungo la via Appia. Sono andati a fuoco alcuni elettrodomestici. Sul posto sono arrivate due squadre dei Vigili del Fuoco del comando provinciale di Caserta, che hanno dovuto lavorare con intensità per stringere i tempi ed evitare che le fiamme si espandessero; in loro supporto c’era anche un’autobotte. Alla fine il rogo, che comunque ha creato un irrespirabile fumo nero, non si è propagato. L'articolo proviene da Anteprima24. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Incendio nella cucina di un ristorante, a fuoco attrezzature e elettrodomestici

