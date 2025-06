Incendio Monte Mario Roma Natura punta il dito sulle baraccopoli Stesse cause del 2024

L'incendio sulla collina di Monte Mario a Roma riaccende il dibattito sulla fragilità del patrimonio naturale della città. Secondo Emiliano Manari di Roma Natura, le cause sono chiare e ricorrenti: baraccopoli che si riformano tra i boschi, nonostante i numerosi interventi e ingenti investimenti pubblici. Un ciclo che mette in discussione le strategie di tutela e bonifica. Direttore, che cosa è successo? L'incendio è scoppiato da una baraccopoli? "Guardi, le cause sono sempre le stesse. In quel ...

La collina di Monte Mario brucia ancora e secondo il direttore dell'ente gestore Roma Natura, Emiliano Manari, proprio come a luglio 2024 la causa sono le baraccopoli che puntualmente si riformano nella boscaglia, nonostante gli sgomberi e le centinaia di migliaia di euro di soldi pubblici già spesi per le bonifiche. Direttore, che cosa è successo? L'incendio è scoppiato da una baraccopoli? "Guardi, le cause sono sempre le stesse. In quel punto a settembre scorso è stato sgomberato un piccolo accampamento ma la mancata pulizia e l'assenza di manutenzione di questi mesi hanno riprodotto le stesse criticità che hanno causato l'incendio di luglio 2024". 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Incendio Monte Mario, Roma Natura punta il dito sulle baraccopoli. "Stesse cause del 2024"

Altri articoli sullo stesso argomento

Incendio al parco di "Monte Radar": le fiamme arrivano vicino alle abitazioni - Oggi un vasto incendio ha involucrato il parco di Monte Radar, ad Oria, avvicinandosi pericolosamente alle abitazioni circostanti.

Segui queste discussioni su X

#Roma, sotto controllo l'incendio a Monte Mario @TgrRaiLazio @TgrRai https://rainews.it/tgr/lazio/articoli/2025/06/sotto-controllo-lincendio-a-monte-mario-43ea078c-5f69-4cf0-bf46-d0dd8ca1af17.html?wt_mc=2.www.tw.rainews24…. Partecipa alla discussione

Incendio #MonteMario, il rogo vicino a una tendopoli. Vigili del fuoco al lavoro con gli elicotteri VIDEO https://iltempo.it/roma-capitale/2025/06/05/video/incendio-monte-mario-ultime-notizie-cause-indagini-tendopoli-baracche-vigili-del-fuoco-42866654/… #ro Partecipa alla discussione

Cosa riportano altre fonti