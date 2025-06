Incendio Milano le immagini dell' appartamento in fiamme

Un drammatico incendio sconvolge Milano: le immagini mostrano il fumo denso e le fiamme che avvolgono un edificio di viale Abruzzi. La tragedia si è consumata al quarto piano, dove una donna ha tragicamente perso la vita tentando di salvarsi. Tutti gli abitanti sono stati evacuati in via precauzionale, ma l’incendio ha lasciato un segno indelebile nel cuore della città . La vicenda sottolinea l’importanza della sicurezza e dell’intervento tempestivo.

Nelle immagini dei vigili del fuoco l'incendio divampato al quarto piano di un edificio in viale Abruzzi al civico 64, a Milano. Una donna si è lanciata dal quarto piano per fuggire dalle fiamme ed è morta qualche ora dopo. Tutti i residenti dell’immobile sono stati evacuati a scopo precauzionale, rientrando nelle loro case qualche ora più tardi, tranne quelli del piano interessato dalle fiamme, per un per un totale di 12 appartamenti, per i quali è stato diffidato l'uso, fino al ripristino delle condizioni di sicurezza. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it