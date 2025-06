Incendio Milano il barista sul compagno della donna morta | È passato da qui verso l’una ha preso una birra

Milano è sotto shock dopo l'incendio in viale Abruzzi, che ha portato alla tragica morte di una donna. Passanti e vicini hanno udito urla di paura o forse una lite, mentre le indagini si concentrano sulla presenza di un uomo brasiliano di 45 anni, convivente della vittima. Ora, la polizia cerca di fare luce su questa drammatica vicenda, lasciando aperte molte domande sul motivo di quelle grida e sulle circostanze dell’incidente.

Si trova in Questura a Milano l’uomo brasiliano di 45 anni, convivente della 48enne morta dopo essersi lanciata dall’appartamento andato a fuoco questa notte in viale Abruzzi 64 a Milano. Secondo i primi accertamenti della polizia di Stato la porta di casa era chiusa dall’esterno. I vicini di casa hanno sentito della grida che sono al vaglio degli inquirenti. Potrebbe essersi trattato di una lite ma anche delle urla di paura per le fiamme divampate in casa. Secondo alcuni vicini di casa, la donna stava vendendo casa: chi ha visto l’appartamento nei giorni scorsi l’ha descritto come molto in ordine e curato. 🔗 Leggi su Lapresse.it