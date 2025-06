Incendio Milano i rilievi della polizia scientifica

L’incendio che ha coinvolto un palazzo a Milano, tragicamente costato la vita a Sueli Leal Barbosa, sta attirando l’attenzione delle autorità. La squadra della Polizia Scientifica sta conducendo rilievi approfonditi, incluso il sequestro di un sacco di spazzatura vicino al luogo dell’incendio. Questi dettagli potrebbero rivelarsi decisivi per chiarire le cause dell’incendio e fare luce sulla vicenda.

La squadra della Polizia Scientifica che sta effettuando i rilievi dopo l'incendio a Milano, attorno al palazzo dove abitava Sueli Leal Barbosa, la 48enne morta gettandosi dal quarto piano mentre il suo appartamento andava a fuoco, ha sequestrato un sacco della spazzatura di un bidone all'angolo con Viale Abruzzi. Gli agenti, dopo i primi rilievi, stanno repertando il contenuto.

