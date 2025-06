Incendio Milano donna si lancia da quinto piano e muore Fermato il compagno per omicidio

Tragedia a Milano, dove una donna di 48 anni ha perso la vita tentando di sfuggire alle fiamme che lui avrebbe appiccato. La sua decisione disperata di lanciarsi dal quarto piano ha sconvolto l'intera città, mentre il compagno è stato fermato per omicidio volontario e incendio doloso. La vicenda si configura come un drammatico esempio di violenza domestica, che richiama l'attenzione sulla necessità di interventi tempestivi e prevenzione.

È stato fermato per incendio doloso e omicidio volontario aggravato il compagno della donna di 48 anni che la scorsa notte è morta dopo essersi lanciata dall'appartamento al quarto piano di viale Abruzzi, a Milano, per tentare di salvarsi dal rogo che avrebbe appiccato l'uomo. Il provvedimento di fermo è stato emesso dalla pm Maura Ripamonti nelle indagini della Polizia e dei Vigili del Fuoco, dopo un lungo interrogatorio in Questura. Il rogo ha coinvolto diverse abitazioni. A mezzanotte e mezza squadre dei vigili del fuoco sono intervenute per l'incendio di un appartamento posto al quarto piano di un edificio di sette piani fuori terra. 🔗 Leggi su Tg24.sky.it © Tg24.sky.it - Incendio Milano, donna si lancia da quinto piano e muore. Fermato il compagno per omicidio

In questa notizia si parla di: Incendio Milano Donna Piano

Incendio nell'ex Palaghiaccio di Milano, a fuoco pezzi di plastica - Lunedì 12 maggio, attimi di paura a Milano per un incendio scoppiato nell'ex Palaghiaccio, situato nella zona Primaticcio.

Incendio a Milano, donna si lancia dal quarto piano e muore. La porta era chiusa dall'esterno. "Lite con il marito" https://tg.la7.it/cronaca/incendio-milano-viale-abruzzi-05-06-2025-238805… Partecipa alla discussione

Incendio in un appartamento a Milano,una donna brasiliana si lancia dal quarto piano e muore.Secondo i primi accertamenti la porta di casa era chiusa dall'esterno. Gli investigatori stanno sentendo in questura il convivente che è stato trovato in un bar nelle vi Partecipa alla discussione

Incendio a Milano, Sueli Leal Barbosa morta per sfuggire al rogo: «Intrappolata dal compagno». L'uomo fermato per omicidio volontario - Sueli Leal Barbosa aveva 48 anni ed era originaria del Brasile. Da anni viveva a Milano, dove lavorava come infermiera. Una vita scandita dal lavoro e dalla cura del figlio di dieci anni avuto da una. Secondo ilmessaggero.it

Incendio Milano, donna si lancia da quinto piano e muore. I vicini: "Una lite poco prima" - Leggi su Sky TG24 l'articolo Incendio Milano, donna si lancia da quinto piano e muore. I vicini: 'Una lite poco prima' ... Da msn.com

Incendio a Milano, donna si lancia dal quinto piano e muore: grida prima delle fiamme - A fuoco abitazione in un palazzo in viale Abruzzi, la porta di casa era chiusa dall'esterno Un incendio è divampato la notte scorsa in un appartamento in viale Abruzzi 64, in zona Loreto a Milano, coi ... Come scrive msn.com