Incendio Milano chi era la donna che si è lanciata dal quarto piano e cosa sappiamo

Tragedia a Milano: una donna di 48 anni, originaria del Brasile e operatrice sanitaria, si è lanciata dal quarto piano del suo appartamento in fiamme in viale Abruzzi, perdendo la vita nella notte tra mercoledì e giovedì. La vicenda apre numerosi interrogativi sulle cause e i rapporti personali coinvolti. Mentre si indaga sul collegamento con il convivente, i vicini riferiscono di recenti litigi. La vicenda resta avvolta nel mistero, lasciando un'ombra sulla comunità milanese.

La donna, 48 anni di origine brasiliane, è morta nella notte tra mercoledì e giovedì, dopo essersi gettata dal suo appartamento in fiamme, al quarto piano, in viale Abruzzi. Operatrice sanitaria all'Istituto dei Tumori, lascia un figlio avuto dal primo matrimonio. Si indaga sui rapporti con il convivente, interrogato in Questura. I vicini: "Avevano litigato". 🔗 Leggi su Tg24.sky.it © Tg24.sky.it - Incendio Milano, chi era la donna che si è lanciata dal quarto piano e cosa sappiamo

