Incendio in viale Abruzzi muore lanciandosi dal quarto piano Lo choc dei vicini | Urla lancinanti e fiamme enormi

Un drammatico incendio a Viale Abruzzi scuote Milano: una donna di 48 anni, nel disperato tentativo di salvarsi, si è lanciata dal quarto piano, lasciando nello choc i vicini. Urla strazianti, fiamme furiose e un episodio che rimarrà nei ricordi di chi ha vissuto quella notte terribile. La città piange questa tragedia, mentre i residenti cercano di ricostruire i momenti di quell'incubo. La vicenda ci riporta alla forza del dolore e alla fragilità della vita.

Milano – "Ho sentito urlare. Ho tirato su la tapparella e ho visto delle fiamme enormi, allora ho chiuso tutto, ho chiamato mio marito che era già a letto e siamo corsi giù. Ora il nostro appartamento è ancora inagibile". Il balcone al quarto piano dell'edificio dove ieri sera una donna di 48 anni si è lanciata dal quarto piano per fuggire all'incendio divampato la scorsa notte nel suo appartamento, in viale Abruzzi 64, a Milano, ed è morta qualche ora dopo essere stata trasportata in condizioni gravissime in ospedale, Milano, 5 giugno 2025. ANSADANIEL DAL ZENNARO Maria Bono è una vicina di Sueli Leal Barbosa, la 48enne che ha perso la vita questa notte dopo essersi lanciata dal quarto piano per scampare al rogo che ha distrutto la sua casa di viale Abruzzi a Milano. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it