Incendio in un palazzo di viale Abruzzi a Milano donna si butta dal quinto piano e muore | evacuato lo stabile

Una notte drammatica a Milano: un incendio in viale Abruzzi ha scosso la città, portando tragedia e sirene. Una donna, cercando di salvarsi, si ègettata dal quinto piano, lasciando tutti sgomenti. Mentre i vigili del fuoco lavorano senza sosta, gli abitanti del palazzo sono stati evacuati in fretta e furia. Scopriamo insieme cosa si nasconde dietro questa terribile vicenda, ancora avvolta nel mistero.

La scorsa notte le fiamme hanno avvolto un appartamento al quarto piano di un palazzo e una donna, forse per sfuggire all'incendio, si è buttata dal piano superiore. Portata in ospedale in codice rosso, è morta poche ore dopo. Gli altri condomini sono stati momentaneamente evacuati. Sul caso indaga il Nucleo Investigativo Antincendi dei vigili del fuoco. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Argomenti simili trattati di recente

Incendio e colonna di fumo da un palazzo in via Neera: stabile evacuato - Giovedì pomeriggio, un incendio ha colpito un palazzo in via Neera, nel quartiere Stadera di Milano, generando una alta colonna di fumo visibile da lontano.

Segui queste discussioni su X

Incendio in un palazzo di nove piani in via Lope De Vega: 18 intossicati in ospedale https://milano.repubblica.it/cronaca/2025/06/04/news/incendio_palazzo_9_piani_lope_de_vega-424647719/?ref=twhl… Tweet live su X

I poliziotti della Questura di Roma, Enrico e Salvatore, stavano rientrando in caserma quando, via radio, hanno sentito la segnalazione di un incendio in un palazzo. Giunti sul posto, si sono trovati davanti a una scena drammatica: fumo ovunque, persone sui b Tweet live su X

Palazzo in fiamme a Milano, la vicina: ''Ho avuto paura, incendio scoppiato accanto alla mia porta''