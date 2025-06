Incendio in un negozio | strada chiusa poi riaperta e intervento dei vigili del fuoco

Un incendio improvviso ha scosso mercoledì sera il quartiere di San Martino a Genova, quando le fiamme hanno avvolto un negozio di calzature in via Lagustena. La strada è stata temporaneamente chiusa per permettere l'intervento dei vigili del fuoco, che sono intervenuti prontamente per domare le fiamme e mettere in sicurezza l’area. La situazione è tornata alla normalità, ma l’incidente ha lasciato tutti con il fiato sospeso, sottolineando l’importanza della vigilanza e della prontezza.

Emergenza nella serata di ieri, mercoledì 4 giugno, in via Lagustena, nel quartiere genovese di San Martino, dove si è sviluppato un incendio per cause da definire nel negozio di un calzolaio. I soccorsi sono stati chiamati verso le 21,30 da alcuni residenti della palazzina che hanno sentito.

