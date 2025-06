Incendio in un appartamento a Milano una donna si lancia dal quinto piano e muore

Una tragedia sfiorata a Milano, dove un incendio in viale Abruzzi ha sconvolto la comunità. Una donna, impossibilitata a salvarsi, ha scelto di lanciarsi dal quinto piano, perdendo la vita. I vigili del fuoco sono intervenuti tempestivamente per domare le fiamme in un appartamento al quarto piano di un complesso di sette. La scena, drammatica e sconvolgente, lascia aperta una domanda: cosa ha scatenato questa terribile emergenza?

La tragedia in viale Abruzzi 64. I vigili del fuoco sono intervenuti per l'incendio di un appartamento posto al 4 piano di un edificio di 7 piani. 🔗 Leggi su Lastampa.it © Lastampa.it - Incendio in un appartamento a Milano, una donna si lancia dal quinto piano e muore

