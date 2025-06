incendio devasta minibus salvi baby calciatori a bordo

Un incendio improvviso ha devastato un minibus lungo la via Emilia a Montanaso Lombardo, mettendo a rischio la vita di tre giovani calciatori dell’Inter diretti al campo di allenamento. Per fortuna, il tempestivo intervento dei vigili del fuoco ha salvato i ragazzi e evitato conseguenze tragiche. Un episodio che ricorda quanto sia fondamentale la sicurezza sui mezzi di trasporto, soprattutto quando si viaggia con i più giovani.

Panico ieri pomeriggio attorno alle 15.30 lungo la via Emilia in territorio di Montanaso Lombardo quando un minibus di una ditta privata di trasporti che aveva a bordo tre giocatori del settore giovanile dell' Inter che stavano recandosi al campo di allenamento a Milano, ha cominciato a prendere fuoco. Forse un problema al motore è stata la causa scatenante l'improvviso rogo che, in pochi minuti, ha avvolto la carrozzeria mandandola completamente in fumo. L'autista ha vuto la prontezza di accostare sul ciglio stradale dopo aver capito che il fumo stava salendo e le fiamme sia stavano sviluppanodo.