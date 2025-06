Incendio all' Unitus nell' aria tracce di inquinanti

L’incendio scoppiato il 4 giugno presso l’Università della Tuscia di Viterbo ha sollevato importanti preoccupazioni sulla qualità dell’aria. L’ARPA Lazio, intervenuta tempestivamente, ha avviato un monitoraggio accurato per individuare eventuali tracce di inquinanti e garantire la sicurezza della comunità. Scopriamo insieme come i dati raccolti contribuiranno a tutelare la salute pubblica e a prevenire future emergenze ambientali.

In relazione all'incendio che si è verificato il 4 giugno a Viterbo in presso l'università della Tuscia (facoltà di agraria), l'ARPA Lazio è intervenuta, come di consueto, per effettuare il monitoraggio della qualità dell'aria a supporto degli enti locali e sanitari cui competono le valutazioni.

