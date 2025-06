Incendio all' Unitus l' appello | Parta una gara di solidarietà

L’incendio che ha devastato la facoltà di Agraria dell’Unitus il 4 giugno ha scosso il cuore della comunità. In questo momento difficile, si è aperta una gara di solidarietà per sostenere gli studenti e il personale colpiti da questa tragedia. Uniti, possiamo ricostruire non solo i edifici, ma anche il sogno di una formazione solida e duratura. È il momento di dimostrare quanto la comunità possa fare di più insieme.

Il devastante incendio che ha colpito ieri, 4 giugno, la facoltà di agraria dell’Università degli Studi della Tuscia, al polo del Riello, ha suscitato una profonda ondata di emozione e reazioni da parte del mondo istituzionale, accademico e associativo. Il rogo, le cui cause sono ancora in fase. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it © Viterbotoday.it - Incendio all'Unitus, l'appello: "Parta una gara di solidarietà"

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Riello, incendio all'Unitus: "Fiamme altissime" - Un incendio devastante ha colpito l'Università della Tuscia al Riello, avvolgendo il campus in fiamme altissime e una nube di fumo visibile da lontano.

Segui queste discussioni su X

L'incendio alla facoltà di Agraria @unitusviterbo non ci lascia indifferenti. Il CREA, che già collabora con Unitus in innumerevoli progetti e iniziative, sarà ancor più vicino a questa importante realtà" così il Presidente del CREA #AndreaRocchi. @SocialMasaf Tweet live su X

La mia vicinanza all’Università della #Tuscia per il grave incendio che ha colpito la Facoltà di Agraria. È un momento difficile, ma sono sollevata nel sapere che, grazie alla tempestiva evacuazione, non ci sono feriti. La perdita di una sede così importante è un Tweet live su X

Gli incidenti sui luoghi di lavoro: esperienze passate per un futuro migliore