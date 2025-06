Incendio all’ex campo nomadi | diossine nell’aria oltre i limiti di sicurezza

Un incendio scoppiato il 1° giugno nell’ex campo nomadi di Capua ha sollevato gravi preoccupazioni ambientali: le analisi dell’ARPAC mostrano diossine nell’aria oltre i limiti di sicurezza. I primi risultati evidenziano un rischio reale per la salute pubblica e l’ambiente. È fondamentale intervenire immediatamente per contenere i danni e garantire la sicurezza della comunità. La situazione richiede attenzione e azioni concrete per tutelare il nostro territorio.

Preoccupanti i primi risultati delle analisi condotte dall'ARPAC a seguito dell'incendio divampato il 1° giugno nell'area dell'ex campo nomadi di Capua. Il monitoraggio dell'aria, effettuato tra il 1° e il 2 giugno con un campionatore ad alto flusso installato nei pressi del sito, ha rilevato.

Il sindaco chiude le scuole dopo l'incendio nell'ex campo profughi - La salute e la sicurezza dei più giovani al primo posto! Dopo l'incendio scoppiato nell'ex campo profughi di Capua, il sindaco Adolfo Villani ha prontamente chiuso le scuole vicine.

Incendio ex campo nomadi Capua: diossine superiori al valore di riferimento - Sono disponibili i risultati del primo ciclo di campionamento, svolto in data 1-2 giugno, con campionatore ad alto flusso di aria, posizionato in prossimità dell’area dell’ex campo nomadi di Capua (Ce ... Scrive msn.com

Grosso incendio di rifiuti a Capua, a fuoco 7mila metri quadrati: arrivano pompieri e Arpac - Grosso incendio a Capua nei pressi dell’ex campo nomadi di via Lazzaro di Raimo. Sul posto vigili del fuoco e tecnici Arpac. Riporta fanpage.it

Pneumatici in fiamme nell’ex campo nomadi di via San Lazzaro a Capua - Un maxi incendio è scoppiato questo pomeriggio nell’ex campo nomadi di via San Lazzaro a Capua. Il rogo ha riguardato cumuli di pneumatici in disuso. Sul posto sono intervenute due squadre dei vigili ... Riporta napolivillage.com

