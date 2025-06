Incendio ad Agraria sul tetto una bombola del gas bruciata | FOTO e VIDEO

Un incendio scoppiato sulla facoltà di Agraria dell'Unitus ha causato ingenti danni, con una bombola del gas che ha preso fuoco sul tetto. L’area, gravemente colpita dal violento rogo, è stata posta sotto sequestro dalle autorità, mentre la procura indaga sulle cause. Restate aggiornati per scoprire come si evolverà questa intricata vicenda e quali misure saranno adottate per garantire la sicurezza.

È ufficialmente sotto sequestro l'area della facoltà di agraria dell'Unitus devastata dal violento incendio. Lo è dalle 17 del 5 giugno, su disposizione della procuratrice facente funzione Paola Conti che ha aperto un'inchiesta per incendio colposo, al momento ancora contro ignoti. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it © Viterbotoday.it - Incendio ad Agraria, sul tetto una bombola del gas bruciata | FOTO e VIDEO

In questa notizia si parla di: Incendio Agraria Tetto Bombola

Viterbo, incendio in università: evacuati edifici della facoltà di Agraria - Un incendio devastante ha colpito oggi la facoltà di Agraria dell’Università della Tuscia a Viterbo, costringendo all'evacuazione in un raggio di 500 metri.

Incendio devasta il plesso di Agraria dell’Università della Tuscia - Un violento incendio ha colpito mercoledì 4 giugno il plesso di Agraria dell’Università della Tuscia, situato nel polo universitario del ... Segnala informatoreagrario.it

Incendio all'Università della Tuscia, le fiamme divorano la facoltà di Agraria: bombole a rischio esplosione, studenti intossicati - Un incendio è divampato nella sede della facoltà di Agraria dell'Università della Tuscia a Viterbo. Il rogo è divampato poco dopo e dieci e le cause sono ... leggo.it scrive

Incendio all’Università della Tuscia a Viterbo, in fiamme la Facoltà di Agraria: evacuati gli edifici, studenti in fuga - Un enorme incendio è divampato questa mattina nella sede della Facoltà di Agraria dell’Università della Tuscia a Viterbo. Il rogo è divampato dopo le 10 e, secondo le prime ricostruzioni, le fiamme sa ... Secondo msn.com

CASTELLAMONTE – Fienile in fiamme in frazione Sant'Antonio