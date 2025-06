Incendio a Roma sulla collina di Monte Mario | chiuse alcune strade

Un vasto incendio ha scosso Monte Mario, una delle colline più iconiche di Roma, causando la chiusura di alcune strade e allarme tra cittadini e autorità. Le fiamme, visibili da lontano, hanno messo in moto un’immediata risposta di vigili del fuoco e forze dell’ordine, che hanno lavorato senza sosta per domare il rogo. Le cause di questo episodio restano ancora da chiarire, ma si sta indagando con massima urgenza.

Un vasto incendio è divampato a Roma, intorno alle 10 di questa mattina, sulla collina di Monte Mario, nei pressi di una tendopoli situata a pochi passi dalla cittadella giudiziaria di piazzale Clodio. Sul posto, sono giunte già diverse pattuglie della polizia locale nella zona, oltre a numerose unità di vigili del fuoco che grazie anche all'uso dell'elicottero, sono riuscite a domare le fiamme. Al momento le cause del rogo sono ancora da chiarire. Per motivi di sicurezza, è stata chiusa via Trionfale dalla Panoramica a Villa Miani in entrambe le direzioni.

Incendio a #MonteMario, il vento alimenta le fiamme: cosa sta succedendo #roma #5giugno

#Roma, #viabilità, Atac. per un #incendio alle linee 314 e 051, è stata chiusa la viabilità di via del Fosso dell'Osa, entrambe le linee effettuano deviazioni a vista nelle due direzioni.

