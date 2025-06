Incendio a Roma fumo nero visibile dai Musei Vaticani

Un inquietante pennacchio di fumo nero si leva nel cuore di Roma, visibile dai Musei Vaticani e dalla suggestiva scalinata di via Candia. La città si ferma mentre le autorità intervenendo cercano di domare l’incendio che minaccia la tranquilla zona di Prati. Restate con noi per scoprire gli sviluppi di questa emergenza e le misure adottate per proteggere patrimonio e cittadini.

Incendio in zona Prati a Roma. Una nuvola di fumo è visibile dalla scalinata di via Candia, quella che porta ai Musei Vaticani. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Contenuti che potrebbero interessarti

Roma, appiccano l’incendio in una struttura disabitata: “Ci stavamo annoiando” - Quattro minorenni sono stati denunciati dai Carabinieri per incendio doloso dopo essere stati sorpresi mentre appiccavano il fuoco a una struttura disabitata a Roma.

Segui queste discussioni su X

#Roma, #viabilità , Atac. per un #incendio alle linee 314 e 051, è stata chiusa la viabilità di via del Fosso dell’Osa, entrambe le linee effettuano deviazioni a vista nelle due direzioni. Tweet live su X

Incendio ora stoppie intorno la Trasferenza rifiuti piĂą grande di Roma(film che si ripete). Oggi, ufficialmente, torna la paura rifiuti @anderboz @gloquenzi @Antincivili @diarioromano @Luce_Roma @Sabrinalfonsi @Raiofficialnews @ErMejoSindaco @gualtier Tweet live su X

Se ne parla anche su altri siti