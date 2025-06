Incendio a Roma | brucia la collina di Monte Mario Alta colonna di fumo in cielo

Un incendio si è scagliato questa mattina sulla collina di Monte Mario a Roma, creando un'enorme colonna di fumo visibile da chilometri di distanza. Le fiamme, divampate intorno alle 10:00 in via Trionfale, stanno mettendo a dura prova le forze di soccorso e minacciando il patrimonio naturale e storico della zona. La battaglia contro le fiamme è appena iniziata, ma l'intera città resta in allerta.

Incendio sulla collina di Monte Mario a Roma. Alta la colonna visibile da chilometri di distanza da numerosi quartieri della Capitale. Le fiamme sono divampate intorno alle 10:00 di questa mattina in via Trionfale, altezza viale Cavalieri di Vittorio Veneto. Un rogo imponente, che ha preso forza. 🔗 Leggi su Romatoday.it © Romatoday.it - Incendio a Roma: brucia la collina di Monte Mario. Alta colonna di fumo in cielo

Contenuti che potrebbero interessarti

Roma, appiccano l’incendio in una struttura disabitata: “Ci stavamo annoiando” - Quattro minorenni sono stati denunciati dai Carabinieri per incendio doloso dopo essere stati sorpresi mentre appiccavano il fuoco a una struttura disabitata a Roma.

Segui queste discussioni su X

Un incendio è divampato sulla collina di Mario Mario a Roma. L'allarme è scattato intorno alle 10 e sul posto sono già in azione i vigili del fuoco, anche con un elicottero. #ANSA Partecipa alla discussione

Incendio a #MonteMario, il vento alimenta le fiamme: cosa sta succedendo https://iltempo.it/roma-capitale/2025/06/05/news/incendio-oggi-monte-mario-collina-piazzale-clodio-tribunale-ultime-notizie-42866236/… #roma #5giugno Partecipa alla discussione

Su questo argomento da altre fonti