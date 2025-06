Incendio a Pomezia vigili del fuoco salvano un’anziana rimasta intrappolata al primo piano

Un incendio improvviso ha messo in allarme Pomezia, ma grazie al tempestivo intervento dei vigili del fuoco, un’anziana rimasta intrappolata al primo piano è stata salvata in extremis. La paura si è diffusa tra i residenti, mentre le fiamme divampavano nella cucina di una villetta. La prontezza degli operatori ha evitato il peggio, dimostrando ancora una volta come il coraggio e la professionalità possano fare la differenza. Continua a leggere per scoprire tutti i dettagli di questa vicenda.

Paura a Pomezia dove nelle scorse si è sviluppato un incendio. Le fiamme sono scoppiate nella cucina di una villetta, anziana salvata dai pompieri. 🔗 Leggi su Fanpage.it

