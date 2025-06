Incendio a Pomezia | anziana salvata dai vigili del fuoco

Momenti di tensione e coraggio a Pomezia, dove un incendio in una villetta di via Tirso ha messo in allerta la comunità. Le fiamme, nate nella cucina, hanno rischiato di trasformarsi in tragedia, ma grazie all’intervento tempestivo dei vigili del fuoco, un’anziana residente è stata salvata. La pronta reazione delle forze dell’ordine ha evitato il peggio, dimostrando ancora una volta il valore di un soccorso rapido. Continua a leggere su DayItalianews per aggiornamenti e approfondimenti.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Le fiamme scoppiano in una villetta a schiera in via Tirso. Momenti di paura nel pomeriggio di giovedì 5 giugno a Pomezia, dove un incendio è divampato all’interno di una villetta a schiera in via Tirso, nella zona di Campo Ascolano. Il rogo ha avuto origine nella cucina dell’abitazione. L’allarme è stato dato dai residenti, che hanno subito chiamato i soccorsi. Intervento tempestivo: salvata un’anziana. La segnalazione è arrivata intorno alle 16:30 alla sala operativa del comando dei vigili del fuoco di Roma. In breve tempo è intervenuta la squadra 22A, supportata da Autoscala, Autobotte e carro Autoprotettori. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com © Dayitalianews.com - Incendio a Pomezia: anziana salvata dai vigili del fuoco

In questa notizia si parla di: Incendio Pomezia Anziana Salvata

Incendio a Pomezia, vigili del fuoco salvano un’anziana rimasta intrappolata al primo piano - Un incendio improvviso ha messo in allarme Pomezia, ma grazie al tempestivo intervento dei vigili del fuoco, un’anziana rimasta intrappolata al primo piano è stata salvata in extremis.

Incendio a Pomezia, vigili del fuoco salvano una donna rimasta intrappolata al primo piano - Paura a Pomezia dove nelle scorse si è sviluppato un incendio. Le fiamme sono scoppiate nella cucina di una villetta, anziana salvata dai pompieri. fanpage.it scrive

Incendio in un appartamento, anziana bloccata dalle fiamme: i pompieri la salvano con l'autoscala. La casa è inagibile - UDINE - A fuoco l'appartamento, donna di 72 anni salvata con l'autoscala. Un incendio è divampato nel ... All’interno dell’abitazione si trovava un’anziana, rimasta bloccata a causa delle ... Scrive ilgazzettino.it