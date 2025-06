Incendio a Milano una donna di 48 anni si lancia dal suo appartamento e muore

Un tragico incendio a Milano scuote Viale Abruzzi, quando una donna di 48 anni si lancia dal suo appartamento, perdendo la vita. Le fiamme, divampate nella notte, hanno richiesto l’intervento tempestivo dei Vigili del Fuoco e il trasporto d’urgenza in ospedale in codice rosso. Le autorità ora indagano sulle cause di questo ennesimo dramma, mentre la città si stringe nel dolore. Un mistero che forse presto troverà una soluzione.

Il grave incendio nella notte in uno stabile di Viale Abruzzi. I soccorsi dei Vigili del Fuoco e la corsa in ospedale in codice rosso. L'indagine sulle cause del rogo. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it © Xml2.corriere.it - Incendio a Milano, una donna di 48 anni si lancia dal suo appartamento e muore

