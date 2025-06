Incendio a Milano si butta dal quinto piano per fuggire e muore | sentito il convivente Avevano litigato

Una drammatica scena si è svolta a Milano, dove una donna di 48 anni ha scelto di gettarsi dal quinto piano nel tentativo disperato di sfuggire a un incendio scoppiato nella propria abitazione. La tragedia, avvenuta nella notte in viale Abruzzi 64, ha lasciato sgomenti i residenti e sollevato interrogativi sulla vicinanza tra le fiamme e i conflitti personali. La sua morte, avvenuta poche ore dopo, ci ricorda quanto possa essere fragile la soglia della speranza in momenti di crisi.

