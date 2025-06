incendio a milano si butta dal quarto piano per fuggire e muore litigio con il convivente porta chiusa da fuori

Tragedia a Milano, dove una donna di 48 anni ha scelto di lanciarsi dal quinto piano per sfuggire a un incendio devastante nel suo palazzo di viale Abruzzi 64. La fuga disperata, compiuta mentre era rinchiusa in casa durante un litigio con il convivente, ha avuto esiti fatali. Un dramma che ancora una volta ci ricorda quanto la paura possa spingerci a decisioni estreme, lasciando dietro di sé un velo di dolore e mistero.

Una donna di 48 anni si è lanciata dal quinto piano per fuggire all'incendio divampato la scorsa notte nel suo palazzo, in viale Abruzzi 64, a Milano, ed è morta qualche ora dopo. 🔗 Leggi su Ilmattino.it