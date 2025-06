Incendio a Milano donna si lancia dalla finestra e muore Compagno in Questura

Un dramma scuote Milano: una donna di 48 anni, nel disperato tentativo di sfuggire a un incendio nel suo appartamento, si è gettata dalla finestra, perdendo la vita. Il suo compagno è attualmente ascoltato in Questura, mentre le autorità indagano sulle cause dell'incendio e sui motivi che hanno portato alla tragica decisione. Una vicenda che tocca il cuore e invita alla riflessione sulla sicurezza domestica e l’emergenza.

A Milano una donna 48enne di origini brasiliane è morta dopo essersi lanciata dal quarto piano per sfuggire a un incendio nel suo appartamento. Il suo compagno è stato sentito in Questura.

Una donna è morta nella notte a Milano dopo essersi lanciata dal balcone di casa per sfuggire ad un incendio: l’appartamento era chiuso a chiave dall’esterno, i vicini raccontano di una lite col compagno rintracciato in un bar della zona Partecipa alla discussione

Incendio a Milano, la porta dell'appartamento da cui si è lanciata la donna trovare scampo dalle fiamme era chiusa dall'esterno. Il compagno è al momento in Questura per essere sentito. #ANSA Partecipa alla discussione

