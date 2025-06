incendio a milano donna si lancia dal quinto piano per sfuggire alle fiamme e muore

Una tragedia sconvolge Milano nella notte tra mercoledì e giovedì, quando un incendio in un palazzo di viale Abruzzi ha portato a un gesto disperato. Una donna di 48 anni, tentata di sfuggire alle fiamme, si è lanciata dal quinto piano, tragicamente perdendo la vita. Un dramma che ci ricorda quanto siano fragili i momenti di emergenza e l'importanza della sicurezza.

