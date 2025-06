Incendio a Milano donna si lancia dal quarto piano e muore | Interrogato il convivente la porta di casa era chiusa dall' esterno

Una tragedia scuote Milano: una donna si è lanciata dal quarto piano durante un incendio, perdendo la vita. La porta di casa era chiusa dall’esterno e il convivente, trovato in un bar in stato di alterazione, è stato interrogato. Due persone sono state ricoverate in ospedale. La vicenda apre inquietanti interrogativi sulla natura dell’incendio e sulle circostanze che hanno portato a questa drammatica conclusione.

Due persone sono state portate in ospedale. Il compagno della vittima è stato trovato in un bar in stato di alterazione. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Incendio a Milano, donna si lancia dal quarto piano e muore | Interrogato il convivente, la porta di casa era chiusa dall'esterno

Altre letture consigliate

Incendio nell'ex Palaghiaccio di Milano, a fuoco pezzi di plastica - Lunedì 12 maggio, attimi di paura a Milano per un incendio scoppiato nell'ex Palaghiaccio, situato nella zona Primaticcio.

Segui queste discussioni su X

Milano, incendio in un appartamento: donna si lancia dal quinto piano e muore https://ilsole24ore.com/art/milano-incendio-un-appartamento-donna-si-lancia-quinto-piano-e-muore-AHoDmn6?utm_term=Autofeed&utm_medium=TWSole24Ore&utm_source=T Tweet live su X

#Milano 48enne muore nel tentativo di salvarsi da un incendio. La donna si è lanciata dal V piano dell'edificio in cui, nella notte, erano divampate le fiamme, al IV piano. Giunta in ospedale in gravissime condizioni, è morta poco dopo. Salvi gli altri occupanti Tweet live su X

Aggiornamenti pubblicati da altri media