Incendio a Milano donna si lancia dal quarto piano e muore Il vicino | Voleva vendere la casa

Un drammatico incendio a Milano ha sconvolto Viale Abruzzi, portando a un gesto disperato di una donna che si è lanciata dal quarto piano per sfuggire al fuoco. I vicini, testimoni di urla di aiuto e di una tranquilla convivenza prima dell’incendio, ora si trovano di fronte a un dolore profondo. La tragedia si aggiunge alla complessità delle vicende immobiliari del vicino, che desiderava vendere la casa. Una storia che ci ricorda quanto la paura possa spingere al limite umano, lasciando domande senza risposta.

Una donna si è lanciata dal quarto piano di un edificio in viale Abruzzi al civico 64, a Milano, per fuggire dalle fiamme di un incendio che era divampato al quarto piano ed è morta qualche ora dopo. Invocazioni d’aiuto sentite dai vicini. I vicini di casa hanno raccontato di aver sentito la vittima urlare e chiedere aiuto. “Mai sentito di liti tra la coppia”, aggiungono. Tutti i residenti dell’immobile sono stati evacuati a scopo precauzionale, rientrando nelle loro case qualche ora più tardi, tranne quelli del quarto piano, interessato dalle fiamme. In totale sono gli 12 appartamenti per i quali è stato diffidato l’uso, fino al ripristino delle condizioni di sicurezza. 🔗 Leggi su Lapresse.it