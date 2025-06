Incendio a Milano donna si lancia dal quarto piano e muore | Il compagno fermato per omicidio volontario

Una tragica notte a Milano scuote la città: una donna si lancia dal quarto piano durante un incendio, mentre il suo compagno, trovato alterato in un bar, viene fermato con l’accusa di omicidio volontario e incendio doloso. I vicini raccontano di urla lancinanti, un incubo che ha sconvolto il quartiere. La drammatica vicenda apre una ferita profonda nel cuore della città, lasciando molte domande senza risposta.

L'uomo è stato trovato in un bar in stato di alterazione: è accusato anche di incendio doloso. La coppia aveva litigato. I vicini: "Urla lancinanti, un incubo".

Incendio a Milano, donna si lancia dal quarto piano e muore. La porta era chiusa dall'esterno. "Lite con il marito"

Incendio in un appartamento a Milano,una donna brasiliana si lancia dal quarto piano e muore.Secondo i primi accertamenti la porta di casa era chiusa dall'esterno. Gli investigatori stanno sentendo in questura il convivente che è stato trovato in un bar nelle vi

Incendio Milano, donna si lancia da quinto piano e muore. I vicini: "Una lite poco prima"

Incendio a Milano, donna si lancia dal quinto piano e muore: grida prima delle fiamme - A fuoco abitazione in un palazzo in viale Abruzzi, la porta di casa era chiusa dall'esterno Un incendio è divampato la notte scorsa in un appartamento in viale Abruzzi 64, in zona Loreto a Milano

Incendio a Milano, Sueli Leal Barbosa morta per sfuggire al rogo: «Intrappolata dal compagno». L'uomo fermato per omicidio volontario - Sueli Leal Barbosa aveva 48 anni ed era originaria del Brasile. Da anni viveva a Milano, dove lavorava come infermiera. Una vita scandita dal lavoro e dalla cura del figlio di dieci anni avuto da una.