incendio a milano donna muore lanciandosi dal 5 piano

Tragedia a Milano: un incendio devastante in viale Abruzzi ha portato alla perdita di una vita, quando una donna di 48 anni si è lanciata dal quinto piano nel tentativo disperato di sfuggire alle fiamme. Un dramma che scuote la città e richiama l’attenzione sull’importanza della sicurezza antincendio negli edifici. La comunità si stringe intorno ai familiari, mentre le indagini cercano di chiarire le cause dell’incendio.

A Milano, in viale Abruzzi, un incendio divampato all'interno di un palazzo ha provocato la morte di una donna. La 48enne è deceduta in ospedale dopo essersi gettata dal quinto piano per tentare di sfuggire alle fiamme.