Incendio a Milano cosa non torna | la porta chiusa dall' esterno la lite col marito il figlio salvo per miracolo

Un incendio a Milano scuote la città: porte chiuse dall'esterno, litigi familiari e un’ombra di mistero avvolgono il dramma di Sueli Leal Barbosa, 48 anni, infermiera brasiliana. La sua storia, fatta di dedizione e sacrifici, si intreccia con un episodio che ha lasciato tutti senza parole: come può un incendio scoppiare in circostanze così ambigue? Cosa non torna in questa vicenda tanto inquietante quanto intricata.

Sueli Leal Barbosa aveva 48 anni ed era originaria del Brasile. Da anni viveva a Milano, dove lavorava come infermiera. Una vita scandita dal lavoro e dalla cura del figlio di dieci anni avuto da una.

Incendio a Milano, donna si lancia dal quarto piano e muore. La porta era chiusa dall'esterno