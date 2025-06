Inaugurato il sottopasso ciclopedonale da 5 milioni di euro

Dopo oltre quattro anni di attesa, il nuovo sottopasso ciclopedonale da 5 milioni di euro apre le sue porte, trasformandosi in un importante collegamento tra via Nino Dall’Oro e viale Pavia. Raddoppiato e più ampio, questa infrastruttura promette di migliorare la vita di cittadini, studenti e lavoratori pendolari, contribuendo a rendere più sicuro e fluido il passaggio sui binari. Un passo avanti concreto per la mobilità sostenibile del territorio.

Dopo oltre 4 anni, torna in piena attività il sottopassaggio ciclopedonale che collega via Nino Dall’Oro e viale Pavia. Raddoppiato ed allargato, il tunnel permette di decongestionare e alleggerire il transito di cittadini, studenti e lavoratori pendolari che quotidianamente devono oltrepassare i binari della ferrovia. Ieri, il taglio di nastro ha visto la partecipazione di numerose autorità a iniziare dal Governatore della Regione Attilio Fontana, dall’assessore regionale Guido Guidesi e dalla consigliera regionale Roberta Vallacchi. Con loro il sindaco Andrea Furegato, il presidente della Provincia Fabrizio Santantonio e il prefetto di Lodi Enrico Roccatagliata. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Inaugurato il sottopasso ciclopedonale da 5 milioni di euro

