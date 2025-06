Inaugurati due nuovi ambulatori della Rete Pas | ecco dove sono

Firenze si arricchisce di due nuovi ambulatori della Rete Pas, pronti a offrire servizi sanitari di qualità nel cuore della città. Situati in viale Malta e in via Bocchi 32 nel Quartiere 3, questi spazi rappresentano un importante passo avanti per la promozione del benessere e dello sport. Durante l’iniziativa dedicata a salute e attività fisica, sono stati ufficialmente presentati, rafforzando così il legame tra salute, movimento e comunità.

Firenze ha due nuovi ambulatori della Rete Pas. Il primo "Ambulatori Pas di Campo di Marte" si trova in viale Malta mentre il secondo "Ambulatori e Fisioterapia Pas Gavinana" si trova in via Bocchi 32 nel Quartiere 3. I due spazi sono stati presentati nel corso dell'iniziativa su sport e salute.

