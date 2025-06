In visita presso una caserma il principe William ha servito la colazione e parlando di famiglie ha detto | Non tutti i parenti vogliono vederti sempre

Il principe William dimostra ogni volta il suo spirito autentico e la sua vicinanza ai militari, lasciando il pubblico senza parole. Durante una recente visita alla base degli Army Air Corps a Wattisham, nel Suffolk, ha servito la colazione e condiviso riflessioni sulla famiglia, sottolineando come non tutti i parenti vogliano sempre vederti. Un appuntamento ormai consolidato, che continua a conquistare i cuori, confermando che...

D ivise militari, tute mimetiche, esercitazioni sul campo. Il principe William non resiste a mescolarsi tra i soldati di cui è colonnello capo. Ormai sta diventando un appuntamento abituale per l'erede al trono, che lo ha fatto anche ieri, recandosi in visita presso la base degli Army Air Corps a Wattisham, nel Suffolk. E il risultato farà piacere a corte: come dimostrato puntualmente dai commenti sui social, quando veste i panni del soldato William piace di più, molto di più.