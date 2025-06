In viaggio sulla Amerigo Vespucci L’esperienza di due giovani folignati

In un emozionante viaggio tra le onde, due giovani folignati, Francesco Pontassuglia e Leonardo Cappuccio, hanno avuto l’opportunità unica di salire a bordo della storica nave-scuola Amerigo Vespucci. Amici sin dalla scuola materna e appassionati di vela, sono stati selezionati tra i 15 migliori giovani velisti italiani per “Generazione Vespucci”. La loro avventura rappresenta un grande traguardo per l’Umbria e un esempio di passione e determinazione, dimostrando che anche i sogni più grandi possono diventare realtà.

Francesco Pontassuglia e Leonardo Cappuccio sono i due giovani folignati che hanno avuto la possibilità di salire a bordo della nave-scuola Amerigo Vespucci. I due giovani, amici sin dai tempi della scuola materna, condividono la passione per la vela e sono stati selezionati per “ Generazione Vespucci “. Due umbri, quindi, tra i 15 velisti (10 ragazi e 5 ragazze) selezionati, scelti tra Toscana, Umbria e Liguria, tra 14 e 17 anni, e che hanno avuto la possibilità di trascorrere del tempo sulla Vespucci, la ‘Signora dei Mari’ della Marina militare italiana che, dal 2023, ha girato il mondo portando con orgoglio il tricolore nei cinque continenti. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - In viaggio sulla “Amerigo Vespucci“. L’esperienza di due giovani folignati

