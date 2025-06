In Umbria l’élite dell’endurance equestre continentale

L’Umbria si prepara a ospitare l’élite dell’endurance equestre continentale, un evento che promette emozioni e sfide senza precedenti. Il FEI European Championship 2025, in programma il 21 giugno a Castiglione del Lago, attirerà 70 binomi da 21 nazioni europee, pronti a competere su un percorso di 160 km tra natura e tecnica. Un appuntamento imperdibile per gli appassionati e non solo, che consacrerà i campioni europei di questa disciplina affascinante.

Roma, 5 giu. (askanews) – L’endurance equestre europeo si dà appuntamento a Castiglione del Lago. Si sono ufficialmente chiuse le iscrizioni allo Zigulì FEI Endurance European Championship 2025, che sabato 21 giugno porterà in Umbria 70 binomi in rappresentanza di 21 nazioni europee. In palio i titoli continentali individuali e a squadre su un percorso tecnico e spettacolare di 160 km, con base logistica nell’area verde dell’ex aeroporto Eleuteri di Castiglione del Lago. Nella lista ufficiale dei binomi iscritti ci sono atleti di altissimo livello. Tra questi spiccano i campioni d’Europa in carica, il team francese medaglia d’oro a squadre e la tedesca Sabrina Arnold, medaglia d’oro individuale ai Campionati Europei FEI 2023 di Ermelo, di nuovo in sella alla sua compagna di podio Easy El Boheira. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

