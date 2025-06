In Serbia gli studenti continuano a protestare

In Serbia, le proteste continuano a infuriare, unendo studenti e veterani in un fronte comune di denuncia. Le piazze si riempiono di voci e striscioni, chiedendo a gran voce una stampa libera e indipendente. La mobilitazione crescente riflette un desiderio profondo di cambiamento e trasparenza, dimostrando che la società civile non si arrende facilmente. La domanda ora è: quanto durerà questa spinta di rivolta?

Proseguono le proteste trasversali nel paese. In piazza studenti e veterani sfilano fianco a fianco. E la sede della tv di Stato viene ricoperta di striscioni: si reclama una stampa libera. 🔗 Leggi su Wired.it ¬© Wired.it - In Serbia gli studenti continuano a protestare

Serbia, la protesta degli studenti: marea umana a Novi Sad