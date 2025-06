In scooter con la droga nascosta nei pacchetti di sigarette 16enne arrestato a Cardito

Un episodio che scuote la comunità di Cardito, dove un 16enne è stato arrestato dalla Polizia per aver nascosto droga in pacchetti di sigarette e tentato di disfarsi dell'evidente traffico illecito. La scena, avvenuta vicino a una chiesa, rivela ancora una volta come i giovani siano spesso coinvolti in pericolosi giochi di potere e rischio. Continua a leggere per scoprire tutti i dettagli di questa vicenda inquietante.

Un 16enne è stato arrestato per droga dalla Polizia a Cardito (Napoli): notato vicino ad una chiesa, alla vista degli agenti si è liberato di pacchetti di sigarette contenenti hashish e marijuana. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: Droga Pacchetti Sigarette 16enne

