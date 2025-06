In scena al Teatro a l’Avogaria di Venezia Le Baccanti di Euripide

Vivi l’emozione di un grande classico al Teatro a l’Avogaria di Venezia: venerdì 6 giugno alle 20.30, "Le Baccanti" di Euripide prendono vita sotto la regia di Angelo Callipo. In un mondo intriso di mistero e passione, Penteo si scontra con Dioniso, tra ragione e follia, in una narrazione che affascina e scuote il cuore. Non perdere questa straordinaria interpretazione della tragedia greca che ti farà riflettere e sognare.

Un grande classico della tragedia greca al Teatro a l'Avogaria di Venezia: venerdì 6 giugno, alle ore 20.30, va in scena "Le Baccanti" di Euripide per la regia di Angelo Callipo. Nella Tebe della Sfinge e del mistero, Penteo regna riconoscendo il solo valore della ragione e opponendosi a Dioniso.

