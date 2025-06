IN – Riscatto Zalewski-Inter si attende | la situazione Una data da segnare!

L’attesa si fa crescente: l’Inter resta in stand-by sul riscatto di Zalewski dalla Roma. Dopo il primo tentativo fallito, le news più aggiornate suggeriscono che la decisione finale potrebbe essere a un passo. Sei mesi di grandi prospettive per il talento polacco, arrivato in prestito e ancora in bilico tra passato e futuro. La vicenda è tutta da scrivere: quale sarà il prossimo capitolo?

L’Inter non ha ancora riscattato Zalewski dalla Roma. Il primo tentativo è andato a vuoto, ma c’è ancora un’altra possibilità. Le ultime raccolte direttamente dalla redazione di Inter-News.it. FUTURO DA SCRIVERE – Sei mesi più che convincenti per Nicola Zalewski, arrivato a gennaio dalla Roma con la formula del prestito con diritto di riscatto fissato a 6,2 milioni di euro. Il ragazzo nato a Tivoli ma di nazionalità polacca, tuttora impegnato con la propria nazionale, ha chiuso la stagione in nerazzurro con 15 presenze, condite da un gol e un assist. La prima marcatura, peraltro splendida, è arrivata alla terzultima giornata sul campo del Torino; mentre l’assist al derby contro il Milan. 🔗 Leggi su Inter-news.it © Inter-news.it - IN – Riscatto Zalewski-Inter, si attende: la situazione. Una data da segnare!

