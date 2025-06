in regione inaugurata la mostra su sergio bernardini

Firenze celebra oggi un grande protagonista della cultura e dell’arte, Sergio Bernardini, con l’inaugurazione della mostra “Una vita tra le stelle, storia e leggenda di Sergio Bernardini”, a cento anni dalla sua nascita. Un viaggio emozionante tra ricordi, testimonianze e immagini che svelano il suo incredibile percorso. Questa esposizione, destinata a diventare itinerante, renderà omaggio al suo lascito, invitandoci a scoprire il fascino di un vero “collezionista di stelle” e la sua straordinaria eredità.

Firenze, 5 giugno 2025 - Si intitola "Una vita tra le stelle, storia e leggenda di Sergio Bernardini ", la mostra per ricordare il patron della Bussola a cento anni dalla nascita, inaugurata oggi a Palazzo Strozzi Sacrati, sede della presidenza della Giunta toscana, a Firenze. La mostra, che diventerà itinerante, racconta l'epopea del "collezionista di stelle" con materiali d'archivio come foto, lettere, locandine, dischi e testimonianze di cronaca, per poter riscoprire i momenti più importanti dello spettacolo dagli anni '50 agli '80. Sarà visibile fino al 22 giugno. Nell'occasione, si spiega in una nota, è stato presentato il calendario delle celebrazioni, il libro "Non ho mai perso la Bussola" ed è stato proiettato il film "La Bussola - Il Collezionista di Stelle". 🔗 Leggi su Lanazione.it