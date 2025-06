In Puglia 500mila lavoratori con un salario sotto i mille euro | più della metà con un contratto a termine

In Puglia, 500mila lavoratori e lavoratrici, il 56,8% del totale dei settori privati, vivono con un salario netto mensile pari o inferiore a mille euro. Di questi, oltre 280mila hanno contratti a termine, e un terzo di essi sono in questa condizione da almeno cinque anni. Questa realtà evidenzia una situazione delicata che richiede interventi concreti per garantire stabilità e dignità al mondo del lavoro.

