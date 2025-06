In piazza Almerici la festa dei Carabinieri | L' Arma un' azienda che produce sicurezza in un anno 300 arresti in provincia

In Piazza Almerici a Cesena, tra entusiasmo e rispetto, si è svolta la celebrazione del 211º anniversario dell'Arma dei Carabinieri, simbolo di sicurezza e integrità. La cerimonia, molto partecipata, ha visto il comandante provinciale, Colonnello Sighinolfi, tracciare un bilancio positivo: un anno di impegno che ha portato a oltre 300 arresti in provincia, confermando come l’Arma sia un’azienda di sicurezza al servizio dei cittadini.

