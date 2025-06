In ospedale per dolori al petto ma per i medici è “ansia” | Maria Mamone torna a casa e muore aperta inchiesta

Una giovane donna di 37 anni, Maria Mamone, muore improvvisamente dopo aver cercato aiuto più volte per dolori al petto. Nonostante i ripetuti ricoveri e diagnosi di ansia, nessuno aveva individuato la vera causa del suo malessere. La vicenda solleva interrogativi sulla gestione dei sintomi e sull’attenzione medica, aprendo un’inarrestabile inchiesta che potrebbe cambiare le modalità di diagnosi in emergenza. Continua a leggere per scoprire cosa si cela dietro questa tragica storia.

Maria Mamone è morta a 37 anni dopo essersi sentita male in casa: secondo il racconto dei famigliari, si era presentata più volte in pronto soccorso per forti dolori al petto ma era stata sempre dimessa con una diagnosi di crisi d'ansia. 🔗 Leggi su Fanpage.it

